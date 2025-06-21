Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»

Менеджер Махачева назвал ориентировочную дату боя с Маддаленой.

«Нам примерные даты очертили. Это октябрь-ноябрь будет. Как организация определится, будем готовиться. Как тренировочный лагерь Ислама проходит? Пока в расслабленном режиме. Пока еще много времени. Еще пять-шесть месяцев, потому полноценный лагерь еще не начался», – заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ранее UFC анонсировали титульный бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым в полусреднем весе.

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