Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»
Менеджер Махачева назвал ориентировочную дату боя с Маддаленой.
«Нам примерные даты очертили. Это октябрь-ноябрь будет. Как организация определится, будем готовиться. Как тренировочный лагерь Ислама проходит? Пока в расслабленном режиме. Пока еще много времени. Еще пять-шесть месяцев, потому полноценный лагерь еще не начался», – заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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