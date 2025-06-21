  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»
0

Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»

Менеджер Махачева назвал ориентировочную дату боя с Маддаленой.

«Нам примерные даты очертили. Это октябрь-ноябрь будет. Как организация определится, будем готовиться. Как тренировочный лагерь Ислама проходит? Пока в расслабленном режиме. Пока еще много времени. Еще пять-шесть месяцев, потому полноценный лагерь еще не начался», – заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ранее UFC анонсировали титульный бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым в полусреднем весе.

Илия Топурия: «Если Махачев выиграет титул, то поднимусь в полусредний вес»

«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
Джек Делла Маддалена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»
3517 июня, 18:26
Сехудо уверен, что Махачев и Маддалена подерутся осенью: «Скорее всего, это будет 20 октября. Только не знаю, где пройдет бой»
316 июня, 18:43
Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»
1515 июня, 10:17
Главные новости
UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие бои
417 минут назадLive
Чарльз Оливейра: «Буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Собираюсь закончить его победную серию»
2сегодня, 18:39
Тагир Уланбеков победил Азата Максума на турнире UFC Fight Night в Баку
9сегодня, 17:17
Джамал Хилл: «Думаю, я на уровень выше, чем Раунтри»
5сегодня, 16:07
Бахамондеc – о бое с Физиевым: «Люди в Чили сходили с ума, узнав, что я подерусь с Рафаэлем. Это очень важный поединок»
2сегодня, 13:52
Лебедев – о трилогии Бивол – Бетербиев: «Если будет 12 раундов, то Дмитрий в любом случае победит, потому что Артур больше похож на нокаутера. Каждый его удар уменьшает жизнь»
1сегодня, 13:30
«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом
22сегодня, 11:42
Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»
12сегодня, 10:47
Перейра не планирует переход в тяжелый вес: «Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым»
2сегодня, 10:17
Брэди хочет драться с Усманом: «Гэрри может пойти ## ###»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49