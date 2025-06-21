Илия Топурия: «Если Махачев выиграет титул, то поднимусь в полусредний вес»

Илия Топурия может вновь сменить дивизион, если Ислам Махачев выиграет титул.

«Если Ислам выиграет титул в полусреднем весе, то я поднимусь туда. Конечно, я попрошу этот бой и поднимусь в весе», – сказал бывший чемпион UFC Илия Топурия .

Ранее Топурия отверг идею о переходе в полусредний дивизион.

Топурия – о Махачеве: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может»

Топурия – о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: «Парни, расслабьтесь»