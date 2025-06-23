Менеджер Волкова: «Саша готов подраться с Аспиналлом за пояс. Общение с UFC ведется»

Менеджер Александра Волкова заявил о готовности бойца к титульному бою.

«Джонс поступил правильно. Жаль, что несвоевременно и что он заставил стольких людей ждать напрасно. Саша готов подраться с Аспиналлом и к бою за пояс. Общение с UFC ведется», – сказал менеджер Волкова Иван Банников.

Вчера Джон Джонс объявил о завершении карьеры в UFC. Том Аспиналл – новый чемпион тяжелого веса.

Волков дрался с Аспиналлом в марте 2022-го и проиграл болевым приемом в первом раунде.

Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»

Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»