«Процесс запущен». Ган намекнул на скорый анонс боя
Сирил Ган намекнул на скорый анонс боя.
Ранее стало известно, что Джон Джонс завершил профессиональную карьеру. Новым чемпионом UFC в тяжелом весе стал Том Аспиналл, который владел временным поясом.
«Процесс запущен», – написал в социальных сетях боец тяжелого веса UFC Сирил Ган.
Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.
Алмейда обратился к Аспиналлу: «Поздравляю, ты это заслуживаешь. Теперь давай сделаем единственный бой, который имеет смысл!»
Том Аспиналл: «Ган, Волков, Алмейда, Льюис, Леснар, хочу драться со всеми подряд»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Сирила Гана
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