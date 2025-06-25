«Процесс запущен». Ган намекнул на скорый анонс боя

Сирил Ган намекнул на скорый анонс боя.

Ранее стало известно, что Джон Джонс завершил профессиональную карьеру. Новым чемпионом UFC в тяжелом весе стал Том Аспиналл , который владел временным поясом.

«Процесс запущен», – написал в социальных сетях боец тяжелого веса UFC Сирил Ган .

Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.

Алмейда обратился к Аспиналлу: «Поздравляю, ты это заслуживаешь. Теперь давай сделаем единственный бой, который имеет смысл!»

Том Аспиналл: «Ган, Волков, Алмейда, Льюис, Леснар, хочу драться со всеми подряд»