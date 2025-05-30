Царукян ответил Пимблетту: «Вся твоя карьера построена на подачках и хайпе»

Арман Царукян отреагировал на слова Пэдди Пимблетта.

Ранее Пимблетт признался , что не заинтересован в поединке с Царукяном: «На него всем плевать».

«Всегда было понятно, что ты просто бросаешься словами и не собираешься за них отвечать. Вся твоя карьера в UFC построена на подачках, хайпе и коротком пути к вершине», – написал боец легкого веса UFC Арман Царукян в социальных сетях.

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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