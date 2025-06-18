Оливейра – о трэш-токе Топурии: «Смотрю на это и смеюсь. В мою голову ему не залезть»

Чарльз Оливейра заявил, что не реагирует на трэш-ток со стороны Илии Топурии.

«Не люблю болтать на эту тему, потому что все, что мы говорим, превращается в шум. Лично я прошел этот этап – все-таки уже 15 лет дерусь в UFC. Я был просто пацаном, когда впервые сюда попал. А сейчас каждое мое слово что-то значит.

Раньше я был мальчиком среди львов, а теперь чувствую себя львом. Другим, злым львом. И если идея заключается в том, чтобы залезть в мою голову... Ничего из этого не выйдет. Я смотрю на это и просто смеюсь», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, что бой за вакантный пояс в легком весе между Оливейрой и Илией Топурией состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе.

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