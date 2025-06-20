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Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»

Менеджер Царукяна подтвердил, что Арман будет страховать титульный бой.

– Арман Царукян действительно будет страховать в бою Топурии и Оливейры.

– Готов выйти на коротком уведомлении?

– Если ты страхуешь бой, нужно настраиваться на это. Быть готовым и верить в то, что такая возможность выпадет. Нельзя никогда предсказать, что произойдет. Однако, думаю, вряд ли что‑то случиться с Топурией или Оливейрой. Но Царукян должен быть готов.

– Армана давно не было в октагоне UFC. Можно сказать, что он все это время готовился к тому, чтобы выйти в любой момент в случае чего?

– Арман, конечно, не тот боец, который любит на коротком уведомлении выходить. Но здесь как раз тот случай, когда можно показать, что нет проблем, готов драться и доказать, что соответствуешь. Показать, что причина срыва того боя была не весогонка. Нужно будет в случае чего показать вес, а там уже смотреть, – сказал менеджер Саят Абдрахманов.

Напомним, бой за вакантный титул в легком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой пройдет в главном событии UFC 317. Турнир состоится в ночь на 29 июня.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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