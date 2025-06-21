Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»
Топурия считает, что Арман Царукян и Пэдди Пимблетт еще не заслужили титульник.
«Пэдди нужно выиграть еще один бой, потому что в дивизионе есть претенденты, которые больше заслуживают титульник...
Царукяну также нужно еще раз победить. У него была возможность драться за титул, но он вылетел. И я не знаю, по какой причине», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный пояс легкого веса в ночь на 29 июня.
Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»
Пимблетт – о возможном бое с Топурией: «Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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