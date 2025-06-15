  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»
2

Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Камару Усман хочет драться за пояс полусреднего веса.

«Я посмотрю бой Махачева и Маддалены. Подерусь с победителем.

Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?

UFC – это компания в индустрии развлечений. Хотите устроить самую большую драку? Это я против победителя пары Маддалена – Махачев», – заявил бывший чемпион UFC Камару Усман после победы на Хоакином Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.

Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»

Бакли – после поражения Усману: «Он один из величайших. Мы показали потрясающий бой, я счастлив»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
logoИслам Махачев
logoКамару Усман
logoUFC
logoMMA
Джек Делла Маддалена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоакин Бакли: «Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл»
1512 июня, 17:07
Камару Усман: «Финиширую Бакли, затем дождусь победителя боя Махачева и Делла Маддалены»
412 июня, 07:01
Джек Делла Маддалена: «Если начинающим бойцам платить столько, сколько и топам, у них не будет мотивации развиваться»
410 июня, 11:22
Главные новости
Белал – Усману: «Поздравляю, скоро увидимся»
13 минут назад
Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»
355 минут назад
Сехудо – о победе Усмана над Бакли: «Доказал, что возраст ничего не значит. Он следующий в гонке за титул!»
сегодня, 09:45
Камару Усман: «У меня тонны эмоций. Люди не знают, что я преодолел, чтобы вернуться сюда»
1сегодня, 08:14
Бакли – после поражения Усману: «Он один из величайших. Мы показали потрясающий бой, я счастлив»
4сегодня, 08:13
Усман обратился к полусредневесам UFC: «Я был и всегда буду чертовым кошмаром!»
2сегодня, 08:06
Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»
1сегодня, 07:57Фото
Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару
14сегодня, 06:10Фото
Камару Усман победил Хоакина Бакли на UFC on ESPN 69. Он не выигрывал с 2021 года
15сегодня, 05:45
UFC on ESPN 69: Усман победил Бакли, Намаюнас победила Маверик и другие бои
77сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21