Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Камару Усман хочет драться за пояс полусреднего веса.

«Я посмотрю бой Махачева и Маддалены. Подерусь с победителем.

Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?

UFC – это компания в индустрии развлечений. Хотите устроить самую большую драку? Это я против победителя пары Маддалена – Махачев», – заявил бывший чемпион UFC Камару Усман после победы на Хоакином Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены .

Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»

Бакли – после поражения Усману: «Он один из величайших. Мы показали потрясающий бой, я счастлив»