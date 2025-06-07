Имавов – дю Плесси: «Ты не Джон Джонс и ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места»
Нассурдин Имавов отреагировал на нежелание Дрикуса дю Плесси с ним драться.
«Спасибо за комплименты, Дрикус дю Плесси. Но ты не Джон Джонс, если что-то случится, ты ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места», – написал в соцсетях боец UFC Нассурдин Имавов.
Ранее дю Плесси заявил, что откажется от боя с Имавовым, если Хамзат Чимаев быстро восстановится.
Бой дю Плесси и Чимаева запланирован на 17 августа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
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