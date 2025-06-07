Имавов – дю Плесси: «Ты не Джон Джонс и ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места»

Нассурдин Имавов отреагировал на нежелание Дрикуса дю Плесси с ним драться.

«Спасибо за комплименты, Дрикус дю Плесси . Но ты не Джон Джонс , если что-то случится, ты ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места», – написал в соцсетях боец UFC Нассурдин Имавов .

Ранее дю Плесси заявил , что откажется от боя с Имавовым, если Хамзат Чимаев быстро восстановится.

Бой дю Плесси и Чимаева запланирован на 17 августа.

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