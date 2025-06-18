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Борральо – Имавову: «Скажи «пока» Франции. Я отправлю тебя обратно в Дагестан»

Кайо Борральо отреагировал на слова Нассурдина Имавова.

Ранее Имавов сообщил, что больше не страхует титульный бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева. Он предложил Борральо провести поединок.

«Наконец-то ты перестал прятаться! Но ты ничего не решаешь – и просто сделаешь то, что тебе скажут. Все знают, что ты до последнего пытался избежать нашего боя.

Теперь ты сделаешь то, что я давно приказал тебе: подерешься со мной! Я устанавливаю здесь правила. Скажи «пока-пока» Франции. Я отправлю тебя обратно в Дагестан», – написал в социальных сетях средневес UFC Кайо Борральо.

Борральо готов заменить Чимаева в бою с дю Плесси: «Слышал, как Дрикус сказал, что не будет драться с Имавовым вместо Хамзата. Думаю, что он прав»

Шон Стрикленд отказался от боя с Кайо Борральо: «У него есть жена, ребенок, которого я знаю. Он хороший парень»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кайо Борральо
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