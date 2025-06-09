Борральо готов заменить Чимаева в бою с дю Плесси: «Слышал, как Дрикус сказал, что не будет драться с Имавовым вместо Хамзата. Думаю, что он прав»
Кайо Борральо готов драться с Дрикусом дю Плесси вместо Хамзата Чимаева .
«Слышал, как Дрикус сказал, что он не будет драться с Имавовым вместо Хамзата. Он так говорит, потому что у Нассурдина бои отменялись шесть раз.
Думаю, что дю Плесси прав. И скажу, что я готов!» – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо.
Напомним, бой дю Плесси и Чимаева запланирован на 17 августа.
Дрикус дю Плесси: «Если Чимаев слетит с поединка, я не буду драться с Имавовым»
Имавов – дю Плесси: «Ты не Джон Джонс и ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кайо Борральо
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