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Борральо готов заменить Чимаева в бою с дю Плесси: «Слышал, как Дрикус сказал, что не будет драться с Имавовым вместо Хамзата. Думаю, что он прав»

Кайо Борральо готов драться с Дрикусом дю Плесси вместо Хамзата Чимаева .

«Слышал, как Дрикус сказал, что он не будет драться с Имавовым вместо Хамзата. Он так говорит, потому что у Нассурдина бои отменялись шесть раз.

Думаю, что дю Плесси прав. И скажу, что я готов!» – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо.

Напомним, бой дю Плесси и Чимаева запланирован на 17 августа.

Дрикус дю Плесси: «Если Чимаев слетит с поединка, я не буду драться с Имавовым»

Имавов – дю Плесси: «Ты не Джон Джонс и ничего не будешь бойкотировать. Если не готов защищать пояс, уходи из этого места»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кайо Борральо
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