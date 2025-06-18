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Имавов сообщил, что больше не страхует бой дю Плесси и Чимаева: «Условия изменились»

Нассурдин Имавов сообщил, что больше не страхует бой дю Плесси и Чимаева.

«Больше не страхую бой, условия изменились. Сынок, ты хотел поговорить? Я здесь. И я сломаю тебя», – написал в социальных сетях средневес UFC Нассурдин Имавов, отметив в публикации аккаунт Кайо Борральо.

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Имавов (16-4) в последний раз дрался в феврале, когда выиграл у Исраэля Адесаньи техническим нокаутом во втором раунде. Он идет на серии из четырех побед.

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Дрикус дю Плесси: «Если Чимаев слетит с поединка, я не буду драться с Имавовым»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
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