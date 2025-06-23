Топурия – о возможном переходе в полусредний вес: «Почему нет? Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире»
Илия Топурия считает, что мог бы стать чемпионом UFC в трех категориях.
«Почему нет? Я тренировался с парнями, выступающими в полусреднем весе. Мне было комфортно. Я был конкурентен и чувствовал, что могу нокаутировать любого из них. Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Ранее Топурия заявил, что может вновь сменить категорию, если титул полусреднего веса выиграет Ислам Махачев.
Топурия – о Махачеве: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может»
Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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