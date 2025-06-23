  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия – о возможном переходе в полусредний вес: «Почему нет? Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире»
0

Топурия – о возможном переходе в полусредний вес: «Почему нет? Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире»

Илия Топурия считает, что мог бы стать чемпионом UFC в трех категориях.

«Почему нет? Я тренировался с парнями, выступающими в полусреднем весе. Мне было комфортно. Я был конкурентен и чувствовал, что могу нокаутировать любого из них. Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Ранее Топурия заявил, что может вновь сменить категорию, если титул полусреднего веса выиграет Ислам Махачев.

Топурия – о Махачеве: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может»

Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра: «Буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Собираюсь закончить его победную серию»
421 июня, 18:39
Илия Топурия: «Оливейра идет вперед. Нокаутирую его в первом раунде»
121 июня, 08:45
Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»
320 июня, 13:20
Главные новости
«Игра окончена, я победил». Порье показал, что на него подписался Чак Норрис
2 минуты назадФото
Канело устроил потасовку с Кроуфордом на пресс-конференции в Нью-Йорке. Боксеров разнимал Дана Уайт
24 минуты назадФото
Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»
37 минут назад
Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»
145 минут назад
Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»
14вчера, 18:22
Нганну – на предложение фаната вернуться в UFC и забрать пояс: «Не помню, чтобы терял его. Он все еще лежит в шкафу»
1вчера, 17:09
Адесанья – о турнире в Баку: «Пока бойцы рубятся, фанаты просто сидят и смотрят. Уважение! Мне это нравится»
4вчера, 15:01
Алексеева – о критике Двалишвили из-за незнания русского языка: «Мераба можно понять. Не знаю, почему его начали хейтить. Надо быть понимающим человеком»
18вчера, 13:09
Анкалаев – Раунтри: «Деревянный бомж, отдыхай. Ужасный бой»
15вчера, 12:50
Раунтри не боится Анкалаева: «Я тоже один из сильнейших ударников дивизиона. Меня это не пугает. С такими парнями получаются хорошие бои»
вчера, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49