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Чарльз Оливейра: «Буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Собираюсь закончить его победную серию»

Чарльз Оливейра хочет тактически переиграть Илию Топурию.

«Я буду на шаг впереди Илии в каждой области. Уверен в этом. Я собираюсь закончить его победную серию», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, бой за вакантный титул в легком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой пройдет в главном событии UFC 317. Турнир состоится в ночь на 29 июня.

Илия Топурия: «Оливейра идет вперед. Нокаутирую его в первом раунде»

Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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