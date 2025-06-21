Топурия – о Махачеве: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может»
Илия Топурия считает, что бои Махачева не привлекают аудиторию.
«Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане. Всем на него насрать.
Он даже два слова связать не может. Я вот, что думаю: мой бой с Пэдди Пимблеттом – крупнее, чем я против Махачева. Ислама никто не смотрит, люди уходят спать», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, что в мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. Илия Топурия обвинил его в избегании боя.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
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