Топурия – о Махачеве: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может»

Илия Топурия считает, что бои Махачева не привлекают аудиторию.

«Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане. Всем на него насрать.

Он даже два слова связать не может. Я вот, что думаю: мой бой с Пэдди Пимблеттом – крупнее, чем я против Махачева. Ислама никто не смотрит, люди уходят спать», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, что в мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. Илия Топурия обвинил его в избегании боя.

Физиев – о словах Топурии, что Махачев испугался драться: «Чушь. Какие страхи?»

Топурия – о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: «Парни, расслабьтесь»