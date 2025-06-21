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Илия Топурия: «Оливейра идет вперед. Нокаутирую его в первом раунде»

Илия Топурия рассчитывает быстро нокаутировать Чарльза Оливейру.

«Чарльз идет вперед. Мне не нужно будет рвать с ним дистанцию. Финиширую его в первом раунде», – сказал бывший чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой 29 июня в главном событии UFC 317.

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Оливейра – о трэш-токе Топурии: «Смотрю на это и смеюсь. В мою голову ему не залезть»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TheMacLife
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