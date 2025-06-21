Илия Топурия: «Оливейра идет вперед. Нокаутирую его в первом раунде»
Илия Топурия рассчитывает быстро нокаутировать Чарльза Оливейру.
«Чарльз идет вперед. Мне не нужно будет рвать с ним дистанцию. Финиширую его в первом раунде», – сказал бывший чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой 29 июня в главном событии UFC 317.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TheMacLife
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