Илия Топурия: «Оливейра идет вперед. Нокаутирую его в первом раунде»

Илия Топурия рассчитывает быстро нокаутировать Чарльза Оливейру.

«Чарльз идет вперед. Мне не нужно будет рвать с ним дистанцию. Финиширую его в первом раунде», – сказал бывший чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой 29 июня в главном событии UFC 317.

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