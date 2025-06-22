Алмейда обратился к Аспиналлу: «Поздравляю, ты это заслуживаешь. Теперь давай сделаем единственный бой, который имеет смысл!»

Жаилтон Алмейда вызвал Тома Аспиналла.

«Поздравляю, чемпион. Ты это заслуживаешь.

Теперь давай сделаем единственный бой, который имеет смысл! Аспиналл против Алмейды за бесспорный титул чемпиона тяжелого веса.

Сирил Ган уклоняется. Он уже бился за пояс дважды и оба раза проиграл. А его последняя победа – чистое ограбление», – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда .

Сегодня ночью Дана Уайт объявил Аспиналла чемпионом UFC в тяжелом весе. Джон Джонс завершил карьеру в промоушене.

Ган в последнем бою победил Александра Волкова раздельным решением судей.

Том Аспиналл: «Пришло время оживить дивизион тяжелого веса»

Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»