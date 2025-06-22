Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»

Алекс Перейра не считает Магомеда Анкалаева самым сложным соперником в карьере.

«Я определенно боролся с более сложными соперниками. Обстоятельства сделали его жестким оппонентом, но я точно бился с гораздо более сильными парнями, чем Магомед», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.

Перейра не планирует переход в тяжелый вес: «Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым»

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»