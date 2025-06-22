  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»
0

Алекс Перейра: «Анкалаев не был самым сложным соперником в моей карьере. Были парни и сильнее»

Алекс Перейра не считает Магомеда Анкалаева самым сложным соперником в карьере.

«Я определенно боролся с более сложными соперниками. Обстоятельства сделали его жестким оппонентом, но я точно бился с гораздо более сильными парнями, чем Магомед», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.

Перейра не планирует переход в тяжелый вес: «Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым»

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
logoАлекс Перейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»
219 июня, 15:33
Мераб Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге P4P. Впереди – только Махачев
1010 июня, 07:26
Перейра – о плане на реванш с Анкалаевым: «Мне не нужно его менять. Просто исправлю некоторые ошибки»
68 июня, 08:34
Главные новости
Нганну – на предложение фаната вернуться в UFC и забрать пояс: «Не помню, чтобы терял его. Он все еще лежит в шкафу»
сегодня, 17:09
Адесанья – о турнире в Баку: «Пока бойцы рубятся, фанаты просто сидят и смотрят. Уважение! Мне это нравится»
2сегодня, 15:01
Алексеева – о критике Двалишвили из-за незнания русского языка: «Мераба можно понять. Не знаю, почему его начали хейтить. Надо быть понимающим человеком»
11сегодня, 13:09
Анкалаев – Раунтри: «Деревянный бомж, отдыхай. Ужасный бой»
13сегодня, 12:50
Раунтри не боится Анкалаева: «Я тоже один из сильнейших ударников дивизиона. Меня это не пугает. С такими парнями получаются хорошие бои»
сегодня, 12:47
Рафаэль Физиев: «Хукер занял мое место. Теперь я хочу его вернуть»
1сегодня, 12:23
18 июня в суд Альбукерке поступило уголовное дело по Джону Джонсу. Его обвиняют в наезде и побеге с места ДТП в феврале
8сегодня, 11:54
Уайт об идее командного боя между США и Россией в UFC: «Хм... Я бы сказал, что все возможно»
25сегодня, 10:33
Кормье – об уходе Джонса из UFC: «Он и не хотел драться с Аспиналлом»
26сегодня, 08:56
Сборная России по боксу разгромила сборную мира со счетом 5:0 в рамках спортивного турнира ПМЭФ
6сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49