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Перейра – о плане на реванш с Анкалаевым: «Мне не нужно его менять. Просто исправлю некоторые ошибки»

Алекс Перейра не планирует серьезные изменения в реванше с Магомедом Анкалаевым.

«Что-то в моей тактике изменится, но не радикально. Это детали. Дело не в том, что мне нужно изменить план. Просто необходимо исправить некоторые ошибки», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.

Али Абдель-Азиз: «Если Перейра не будет готов к турниру в Абу-Даби, Анкалаев подерется там с кем-то другим»

Алекс Перейра: «Пока нет даты боя, я взял паузу, чтобы отдохнуть. Было много работы в 2024 году»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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