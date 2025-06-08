Перейра – о плане на реванш с Анкалаевым: «Мне не нужно его менять. Просто исправлю некоторые ошибки»
Алекс Перейра не планирует серьезные изменения в реванше с Магомедом Анкалаевым.
«Что-то в моей тактике изменится, но не радикально. Это детали. Дело не в том, что мне нужно изменить план. Просто необходимо исправить некоторые ошибки», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.
Али Абдель-Азиз: «Если Перейра не будет готов к турниру в Абу-Даби, Анкалаев подерется там с кем-то другим»
Алекс Перейра: «Пока нет даты боя, я взял паузу, чтобы отдохнуть. Было много работы в 2024 году»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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