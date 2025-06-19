Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»
Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий бой.
«Мой следующий бой может пройти в августе или в октябре. Мой менеджер ведет переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то я буду драться с кем-то другим», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.
Магомед Анкалаев выиграл пояс в марте, победив Алекса Перейру единогласным решением судей. Прохазка в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.
Прохазка отказался от боя на UFC 317 из-за экзаменов в университете
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Violence
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