Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»

Иржи Прохазка рассказал, когда планирует провести следующий бой.

«Мой следующий бой может пройти в августе или в октябре. Мой менеджер ведет переговоры о бое с Анкалаевым . Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то я буду драться с кем-то другим», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.

Магомед Анкалаев выиграл пояс в марте, победив Алекса Перейру единогласным решением судей. Прохазка в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

Прохазка отказался от боя на UFC 317 из-за экзаменов в университете