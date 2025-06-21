Перейра не планирует переход в тяжелый вес: «Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым»

Алекс Перейра не планирует переход в тяжелый вес до боя с Магомедом Анкалаевым.

«Тяжелый вес? Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым . Верну пояс, а потом будет видно... Осенью – в любое время. Место не имеет значения», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.

Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»