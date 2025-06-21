Перейра не планирует переход в тяжелый вес: «Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым»
Алекс Перейра не планирует переход в тяжелый вес до боя с Магомедом Анкалаевым.
«Тяжелый вес? Пусть эти парни убивают друг друга. Я сосредоточен на реванше с Анкалаевым. Верну пояс, а потом будет видно... Осенью – в любое время. Место не имеет значения», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей в главном событии UFC 313.
Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»
Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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