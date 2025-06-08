Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»
Алекс Перейра объяснил, почему не отвечает Магомеду Анкалаеву в соцсетях.
«Он продвигает себя, произнося мое имя. Никто не знает, что он чемпион, поэтому, когда он произносит мое имя, то получает немного внимания.
Но я не реагирую на его провокации, потому что знаю, что это делается для продвижения. Отвечу, когда придет подходящее время», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейруединогласным решением судей в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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