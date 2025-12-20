Хорхе Масвидаль: «Усман – самый опасный соперник для Махачева. Не уверен, что Ислам захочет идти на такой риск»
Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль рассказал, какого бойца считает самым подходящим соперником для Ислама Махачева.
«Камару Усман – это человек, способный навязать конкуренцию Махачеву. Я в этом уверен, потому что сам с ним дрался. Борьба – это его сильная сторона, ведь именно с нее он начинал. Это его база. Усман – очень тяжелый соперник в плане грэпплинга.
Я считаю, что это самый опасный бой для Махачева в полусреднем весе. Это серьезный прыжок, если говорить про уровень оппозиции. У Джека Делла Маддалены одни из лучших рук в ростере, защита от борьбы у него тоже неплохая. Но в плане оборонительных навыков он намного ниже Усмана.
Усман умеет защищаться в борьбе на высочайшем уровне. Это один из самых тяжелых боев для Махачева, и я не уверен, что он захочет идти на такой риск», – сказал Масвидаль.
Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»
Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»