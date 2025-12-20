Хорхе Масвидаль: «Усман – самый опасный соперник для Махачева. Не уверен, что Ислам захочет идти на такой риск»

Хорхе Масвидаль: Усман – самый опасный соперник для Махачева.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль рассказал, какого бойца считает самым подходящим соперником для Ислама Махачева .

«Камару Усман – это человек, способный навязать конкуренцию Махачеву. Я в этом уверен, потому что сам с ним дрался. Борьба – это его сильная сторона, ведь именно с нее он начинал. Это его база. Усман – очень тяжелый соперник в плане грэпплинга.

Я считаю, что это самый опасный бой для Махачева в полусреднем весе. Это серьезный прыжок, если говорить про уровень оппозиции. У Джека Делла Маддалены одни из лучших рук в ростере, защита от борьбы у него тоже неплохая. Но в плане оборонительных навыков он намного ниже Усмана.

Усман умеет защищаться в борьбе на высочайшем уровне. Это один из самых тяжелых боев для Махачева, и я не уверен, что он захочет идти на такой риск», – сказал Масвидаль.

