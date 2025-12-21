Пол перенес операцию на челюсти: «Следующие семь дней буду на диете из жидкостей»

Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поражения нокаутом Энтони Джошуа .

«Операция прошла гладко. Много боли и скованности. Спасибо всем за поддержку. Следующие семь дней буду на диете из жидкостей», – написал Пол в соцсетях.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в главном событии вечера бокса в Майами.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

Джошуа поддавался Джейку Полу?