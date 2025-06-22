Джон Джонс: «Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. MMA всегда будет частью меня»

Джон Джонс сделал заявление в связи с окончанием спортивный карьеры в UFC.

«Сегодня я официально объявляю о своем уходе из UFC. Это решение было принято после долгих раздумий, я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за пройденный мной путь за эти годы.

С того момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было раздвинуть границы возможного в этом виде спорта: стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защитить титул против лучших бойцов мира и разделить незабываемые моменты с фанатами по всей планете. Эти воспоминания я буду беречь вечно.

Я пережил невероятные взлеты и тяжелые падения, но каждое испытание научило меня чему-то ценному и сделало меня сильнее не только как бойца, но и как человека.

Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, Хантера Кэмпбелла, Лоренцо Фертитту, Бога, мою семью, тренеров, товарищей по команде и всех фанатов, которые были со мной на протяжении каждой главы. Ваша непоколебимая поддержка и вера в меня были фундаментом. Моим товарищам-бойцам спасибо за то, что раскрыли во мне лучшее, за уважение, которое мы разделяли внутри и за пределами клетки.

Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. MMA всегда будет частью меня. Буду рад увидеть, что могу приносить пользу этому спорту и вдохновлять людей вне клетки. Спасибо всем вам за то, что вы стали частью этого невероятного путешествия со мной. Лучшее еще впереди», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс .

37-летний Джонс по ходу карьеры владел поясами в полутяжелой и тяжелой категориях UFC. На его счету 28 побед и одно поражение, один бой признан несостоявшимся. Суммарно у Джона 12 защит поясов.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл – новый чемпион UFC в тяжелом весе