  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джошуа – о поединке с Фьюри: «Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта»
0

Джошуа – о поединке с Фьюри: «Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта»

Джошуа – Фьюри: у тебя 24 часа на подписание контракта.

Энтони Джошуа обозначил крайний срок для Тайсона Фьюри по договоренности о поединке.

«Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, мужик ли он», – сказал Джошуа.

Фьюри в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Джошуа вчера нокаутировал Джейка Пола.

Ранее журнал The Ring сообщил, что Джошуа и Фьюри подерутся в 2026 году.

Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»

Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
logoЭнтони Джошуа
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
А кто-то вообще верит в Джейка Пола?
19 декабря, 23:20
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring)
13 декабря, 11:10
Фьюри – о бое Пол – Джошуа: «Я ставлю миллион фунтов на Джейка»
11 декабря, 15:34
Главные новости
Хорхе Масвидаль: «Усман – самый опасный соперник для Махачева. Не уверен, что Ислам захочет идти на такой риск»
вчера, 18:15
Крис Юбенк-младший: «Пол сделал то, на что большинство никогда бы не решилось. Ему нужно отдать должное»
вчера, 18:00
Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой
вчера, 17:45
Логан Пол: «Джейк выиграл четыре раунда у Джошуа. Я очень горжусь им»
вчера, 16:45
Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол
вчера, 15:30Видео
Белал Мухаммад: «Борьба Чимаева настолько хороша, что он может подняться в тяжелый вес. Мы видели, как он повалил Джонса»
вчера, 14:30
Маирис Бриедис: «За храбрость ставлю Полу 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня»
вчера, 13:10
Дрозд – о Поле: «Бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх»
вчера, 12:30
Опубликован официальный постер UFC 324. В главном событии Пимблетт подерется с Гейджи за временный титул
вчера, 12:05Фото
Энтони Джошуа: «Если Пол хочет оставаться на высоком уровне, то ему нужно работать усерднее. В тяжелом весе сложно править»
вчера, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото