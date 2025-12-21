Джошуа – о поединке с Фьюри: «Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта»

Джошуа – Фьюри: у тебя 24 часа на подписание контракта.

Энтони Джошуа обозначил крайний срок для Тайсона Фьюри по договоренности о поединке.

«Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, мужик ли он», – сказал Джошуа.

Фьюри в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Джошуа вчера нокаутировал Джейка Пола.

Ранее журнал The Ring сообщил, что Джошуа и Фьюри подерутся в 2026 году.

Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»

Фьюри – Джошуа: «Я настоящий мужик, а ты – неудачник. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя»