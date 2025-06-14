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Джон Джонс: «Выбирая из Нганну и Аспиналла, предпочту подраться с тем, кто приедет в Dirty Boxing»

Джон Джонс сказал, при каком условии согласится на бой с Томом Аспиналлом.

«С кем бы я предпочел драться, выбирая из Фрэнсиса Нганну и Тома Аспиналла? С тем, кто придет в Dirty Boxing. Да, если Том будет здесь, то соглашусь на бой», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, Dirty Boxing – промоушен, в рамках которого проходят бои по гибридным правилам, допускающие удары локтями, но запрещающие грэпплинг и болевые приемы. Также отметим, что Джонс – совладелец лиги.

Джон Джонс: «Статус величайшего бойца – это круто. Но настоящая ценность человека измеряется тем, сколько жизней он затронул»

Том Аспиналл: «Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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