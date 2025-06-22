Нганну – в соцсетях: «Я говорил, что когда-нибудь вернусь?»

Фрэнсис Нганну намекнул, что не собирается возвращаться в UFC.

«Я говорил, что когда-нибудь вернусь?» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Ранее президента UFC Дану Уайта несколько раз спрашивали о возможности возвращения камерунца в промоушен, но он дал понять, что не ждет его.

Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»

Джонс – о возвращении Нганну в UFC: «Бизнес важнее эмоций, он может вернуться. Деньги решают»