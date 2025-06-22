Нганну – в соцсетях: «Я говорил, что когда-нибудь вернусь?»
Фрэнсис Нганну намекнул, что не собирается возвращаться в UFC.
«Я говорил, что когда-нибудь вернусь?» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Ранее президента UFC Дану Уайта несколько раз спрашивали о возможности возвращения камерунца в промоушен, но он дал понять, что не ждет его.
Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»
Джонс – о возвращении Нганну в UFC: «Бизнес важнее эмоций, он может вернуться. Деньги решают»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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