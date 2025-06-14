Нганну был в составе команды Усмана на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 69
Фрэнсис Нганну посетил мероприятие UFC.
Экс-чемпион промоушена в тяжелом весе, ныне выступающий в PFL, присутствовал на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 69.
Камерунец был в составе команды Усмана и вышел на сцену, где Камару проходил официальное взвешивание перед боем с Хоакином Бакли.
В начале июня появились разговоры о возможном возвращении Нганну в UFC. Но глава лиги Дана Уайт заявил, что не планирует обсуждать переход Фрэнсиса.
UFC on ESPN 69: Усман против Бакли, Намаюнас подерется с Маверик и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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