Нганну был в составе команды Усмана на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 69

Фрэнсис Нганну посетил мероприятие UFC.

Экс-чемпион промоушена в тяжелом весе, ныне выступающий в PFL, присутствовал на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN 69.

Камерунец был в составе команды Усмана и вышел на сцену, где Камару проходил официальное взвешивание перед боем с Хоакином Бакли .

В начале июня появились разговоры о возможном возвращении Нганну в UFC. Но глава лиги Дана Уайт заявил , что не планирует обсуждать переход Фрэнсиса.

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