Бахамондеc – о бое с Физиевым: «Люди в Чили сходили с ума, узнав, что я подерусь с Рафаэлем. Это очень важный поединок»

Игнасио Бахамондеc признался, что счастлив получить бой с Рафаэлем Физиевым.

«В Чили потрясающе отреагировали на анонс моего боя с Физиевым. Они сходили с ума. Бой с таким опытным парнем, как Рафаэль, очень многое значит для меня и моего народа.

Буду счастлив разделить с ним октагон, я взволнован и в восторге от этого боя. Такие же чувства и у фанатов.

Победа будет многое значить для меня. Если изобью Физиева, то окажусь в отличном положении, где смогу просить соперников из топ-10. В заголовках будут писать, что я сделал это снова. А судьи нам не понадобятся», – заявил боец UFC Игнасио Бахамондеc.

Напомним, Физиев и Бахамондеc подерутся сегодня в Баку в соглавном событии турнира серии UFC Fight Night.

UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие бои. Основной кард стартует не ранее 22:00 по мск

Физиев – о переходе Махачева в полусредний вес: «Не поверил, что это случилось. Думал, он будет защищать титул в легком дивизионе»