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Битвы взглядов перед турниром UFC в Баку: Хилл против Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие

В рамках турнира UFC в Баку прошли битвы взглядов его участников.

Ивент состоится 21 июня. В главном событии турнира пройдет бой в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

В соглавном событии подерутся бойцы легкого дивизиона Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес.

Начало предварительного карда – в 19:00 по московскому времени, основного – в 22:00. Трансляция будет доступна на «Матч ТВ», предварительный кард также покажет «Матч! Боец».

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Халил Раунтри: «Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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Ризван Куниев
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