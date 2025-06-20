Битвы взглядов перед турниром UFC в Баку: Хилл против Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие
В рамках турнира UFC в Баку прошли битвы взглядов его участников.
Ивент состоится 21 июня. В главном событии турнира пройдет бой в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.
В соглавном событии подерутся бойцы легкого дивизиона Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес.
Начало предварительного карда – в 19:00 по московскому времени, основного – в 22:00. Трансляция будет доступна на «Матч ТВ», предварительный кард также покажет «Матч! Боец».
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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