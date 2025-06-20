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Физиев – о словах Топурии, что Махачев испугался драться: «Чушь. Какие страхи?»

Рафаэль Физиев высказался о несостоявшемся бое Илии Топурии и Ислама Махачева.

– Как относишься к словам Топурии о том, что якобы Ислам испугался боя с ним?

– Конечно, это чушь. Какие страхи? У нас у всех один страх - мы проигрывать не хотим. Во всем остальном никаких страхов нет. Я уверен, что никто их этих людей, которых мы знаем в UFC, не боится выходить на бой. Мы боимся проиграть. Это единственное. Никто не хочет проигрывать. Во всем остальном, Топурия свое дело делает - раскручивает. Пытается раскрутить будущий поединок, возможно.

– Тебе бы хотелось увидеть бой Топурии и Махачева?

– На таком уровне любой бой был бы интересен, конечно. Прикольно было бы посмотреть, – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

Напомним, что в мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. Илия Топурия обвинил его в избегании боя.

Топурия – о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: «Парни, расслабьтесь»

«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» – Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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