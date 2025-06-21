Физиев – о переходе Махачева в полусредний вес: «Не поверил, что это случилось. Думал, он будет защищать титул в легком дивизионе»

Рафаэль Физиев удивился решению Ислама Махачева сменить категорию.

«Честно, я не поверил, что Ислам сменил категорию. Я думал, что он останется в легком весе и будет защищать пояс. Это что-то новое для нас, потому что он действительно хороший чемпион, и он разбил всех», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев .

Ожидается, что Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой до конца 2025-го за титул чемпиона в полусреднем весе.

Физиев – о словах Топурии, что Махачев испугался драться: «Чушь. Какие страхи?»

Махачев записал обращение из Баку: «Желаю всем удачи, скоро увидимся с большими новостями»