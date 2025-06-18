Дана Уайт: «Если Евлоев победит Пико, то, скорее всего, станет следующим претендентом на титул»

Дана Уайт прокомментировал анонс боя между Мовсаром Евлоевым и Аароном Пико.

«Пико – невероятно жестокий ударник, обладающий грэпплингом высокого уровня. О его навыках и стиле боя говорят с тех пор, как он был подростком. Многие сравнивают его с Джастином Гейджи и Дастином Порье .

Если Мовсар сможет выиграть у него, то, скорее всего, станет следующим претендентом на титул», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что поединок между Мовсаром Евлоевым и Аароном Пико пройдет в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби, который состоится 26 июля.

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