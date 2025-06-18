UFC официально анонсировал кард турнира в Абу-Даби. Евлоев подерется с Пико, Ян – с Макги
UFC официально анонсировал кард турнира, который пройдет в Абу-Даби.
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что в соглавном событии турнира серии Fight Night пройдет бой в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и новичком промоушена Аароном Пико.
Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян встретится в главном карде с Маркусом Макги. Средневес Шарабутдин Магомедов подерется с Марком-Андре Баррио.
Возглавит турнир UFC в Абу-Даби поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Ренье де Риддером. Ивент состоится 26 июля.
Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?
Евлоев сообщил, что выступит на турнире в Абу-Даби: «Увидимся в июле!»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Даны Уайта
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