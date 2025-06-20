Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»
Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Даны Уайта.
«Вызов принят! Дана Уайт увидел фото с боя на RCC 22 – и дал мне шанс! Могу выступить на турнире претендентской серии UFC! Время доказать, что я достоин этого уровня.
Лечу навстречу своей мечте. Поддержка нужна как никогда!» – написал в социальных сетях боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев.
Напомним, что 31 мая Ковалев победил Александра Шлеменко раздельным решением судей. Бой возглавил турнир RCC 22.
Влад «Белаз» обратился к Уайту: «Я перевернул историю ММА в России. Иду за твоим поясом, Дана»
«Я и коров пас, и на зернотоке работал». Главный фрешмен российских ММА
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Владислава Ковалева
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