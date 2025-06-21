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Махачев записал обращение из Баку: «Желаю всем удачи, скоро увидимся с большими новостями»

Ислам Махачев пообещал новости в ближайшее время .

«Всем привет. Мы в Баку. UFC здесь впервые, как и я. Приехали поддержать Тагира и остальных ребят. До скорой встречи. Желаю всем удачи, скоро увидимся с большими новостями», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в карде UFC Baku Тагир Уланбеков подерется с Азатом Максумом.

Ожидается, что Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой до конца 2025-го.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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