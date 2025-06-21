Махачев записал обращение из Баку: «Желаю всем удачи, скоро увидимся с большими новостями»

Ислам Махачев пообещал новости в ближайшее время .

«Всем привет. Мы в Баку. UFC здесь впервые, как и я. Приехали поддержать Тагира и остальных ребят. До скорой встречи. Желаю всем удачи, скоро увидимся с большими новостями», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что в карде UFC Baku Тагир Уланбеков подерется с Азатом Максумом.

Ожидается, что Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой до конца 2025-го.

Физиев – о словах Топурии, что Махачев испугался драться: «Чушь. Какие страхи?»

Хавьер Мендес: «Джонс и Махачев – главные звезды UFC на данный момент»