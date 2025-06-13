Топурия – о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: «Парни, расслабьтесь»

Илия Топурия раскритиковал команду Ислама Махачева за поведение.

«Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов говорили, что я обязан провести претендентский бой. Они делали все, чтобы это казалось очень важным. Они вели себя так, словно сами изобрели ММА. Хотелось просто сказать: «Парни, расслабьтесь. Наслаждайтесь солнышком – и делайте то, что вам говорят».

Слова о претендентском поединке – их личные выдумки. Ислам кричал: «Я не оставлю пояс! Илия должен заслужить титульник!» Теперь посмотрите, как все сложилось: Ислама заставили вакантировать пояс, а я сразу же получил титульный шанс», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

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