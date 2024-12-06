Опубликован официальный постер UFC 317. Турнир возглавит титульный бой Топурии и Оливейры
UFC представил официальный постер 317-го номерного турнира.
Ивент пройдет в ночь с 28 на 29 июня и состоится в Лас-Вегасе (штат Невада). В главном событии Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе.
В соглавном событии турнира пройдет титульный поединок в наилегчайшей весовой категории между Алешандре Пантожей и Кай Кара-Франсом.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
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