Опубликован официальный постер UFC 317. Турнир возглавит титульный бой Топурии и Оливейры

UFC представил официальный постер 317-го номерного турнира.

Ивент пройдет в ночь с 28 на 29 июня и состоится в Лас-Вегасе (штат Невада). В главном событии Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе.

В соглавном событии турнира пройдет титульный поединок в наилегчайшей весовой категории между Алешандре Пантожей и Кай Кара-Франсом .

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