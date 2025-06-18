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Физиев – о Царукяне: «Если UFC дают тебе шанс и ты его упускаешь, то на тебя начинают злиться и подпихивать палки в колеса»

Рафаэль Физиев высказался о месте Армана Царукяна в титульной гонке.

«Это такой бизнес… У него был шанс, он с него слетел. После такого слета, наверное, нужно с кем-то подраться. Думаю, UFC на него огрызнулся, потому что он отпрыгнул от боя и начал говорить: «Я ни с кем не хочу драться, я номер один, я заслуживаю только боя за титул».

Если UFC дают тебе шанс и ты его упускаешь, а потом отказываешься от боев и пытаешься набивать себе цену, на тебя начинают злиться и подпихивать палки в колеса, пока ты снова не заслужишь шанса», – сказал боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев.

Напомним, что Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в январе, но снялся с поединка из-за травмы.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Культура бития»
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