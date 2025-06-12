Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса за избегание боя с Томом Аспиналлом

Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса.

«Если бы я все еще дрался сегодня и все еще был бы чемпионом, а Том Аспиналл был бы претендентом, то я бы уже с ним подрался.

Осознание его опасности только мотивировало бы меня быстрее организовать поединок. А Джонс продолжает лишь обсуждать это», – написал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

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