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Биографический фильм про Чарльза Оливейру находится в разработке

Биографический фильм про Чарльза Оливейру находится в разработке.

Съемки фильма пройдут в Лас-Вегасе и Бразилии. Режиссерское кресло займет Эдуардо Ферро, который в 2022 году поставил байопик про чемпиона мира по джиу-джитсу Фернандо Терере.

«В художественном фильме будет показан путь становления Оливейры. Мы расскажем о его борьбе с серьезным заболеванием, жизни в бедном районе Сан-Паулу, триумфе в мире бразильского джиу-джитсу и завоевании чемпионского титула UFC», – говорится в заявлении компании 405 Films, которая профинансирует съемки ленты.

Напомним, что в ночь на 29 июня Оливейра подерется за вакантный пояс UFC в легком весе против Илии Топурии. Бой возглавит турнир UFC 317.

В детстве Оливейра мог стать инвалидом. У бойца отказали ноги, он передвигался в кресле, а в итоге – стал чемпионом UFC

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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