Чарльз Оливейра: «Я бью сильнее, чем Топурия. В этом нет никаких сомнений»

Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Илией Топурией.

«Илия поднимается из полулегкого веса, поэтому должен уважать бойцов легкого дивизиона. Я бью сильнее, чем он. В этом нет никаких сомнений», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, что бой между Оливейрой и Илией Топурией пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317 . Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»

Оливейра – о поединке с Топурией: «Верю в силу своего удара. Ждите нашей встречи»