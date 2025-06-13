Чарльз Оливейра: «Я бью сильнее, чем Топурия. В этом нет никаких сомнений»
Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Илией Топурией.
«Илия поднимается из полулегкого веса, поэтому должен уважать бойцов легкого дивизиона. Я бью сильнее, чем он. В этом нет никаких сомнений», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, что бой между Оливейрой и Илией Топурией пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»
Оливейра – о поединке с Топурией: «Верю в силу своего удара. Ждите нашей встречи»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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