7

Чарльз Оливейра: «Я бью сильнее, чем Топурия. В этом нет никаких сомнений»

Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Илией Топурией.

«Илия поднимается из полулегкого веса, поэтому должен уважать бойцов легкого дивизиона. Я бью сильнее, чем он. В этом нет никаких сомнений», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, что бой между Оливейрой и Илией Топурией пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»

Оливейра – о поединке с Топурией: «Верю в силу своего удара. Ждите нашей встречи»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
logoMMA
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoИлия Топурия
легкий вес (MMA)
logoUFC 317
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Илия Топурия: «Следующим после Оливейры будет Царукян»
155 июня, 15:40
«Нокаутировать или засабмитить?» Топурия попросил фанатов выбрать способ победы над Оливейрой
114 июня, 08:15
Опубликован официальный постер UFC 317. Турнир возглавит титульный бой Топурии и Оливейры
130 мая, 07:15Фото
Главные новости
Топурия хочет подраться с Пимблеттом: «Я ненавижу Пэдди. Он настоящая заноза в заднице»
231 минуту назад
Намаюнас – о бое Шевченко и Чжан: «Отдаю предпочтение Валентине. Она более разносторонний боец»
сегодня, 08:50
Константин Цзю: «Обещал маме, что в бокс не вернусь. Даже если мне предложат $100 млн»
2сегодня, 07:55
PFL World Tournament 5: Хайбулаев победил Тай Кюн Кима, Умалатов нокаутировал Айви и другие бои
2сегодня, 07:00
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 06:55
Джаред Каннонир и Майкл Пейдж подерутся 17 августа на UFC 319
3вчера, 18:11
Хоакин Бакли: «Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл»
14вчера, 17:07
Том Аспиналл: «Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру»
23вчера, 16:16
Кайо Борральо написал о смерти Бена Аскрена, а потом извинился: «Извиняюсь перед ним и его семьей»
5вчера, 14:54
Кормье – о состоянии Аскрена: «Он в больнице»
4вчера, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21