Алджамейн Стерлинг: «Евлоев должен был получить титульный шанс еще один-два боя назад»
Алджамейн Стерлинг объяснил, почему Мовсар Евлоев не получил титульный бой.
«Бизнес и маркетинг превыше спортивных заслуг. Все бойцы знают, как работает новая эпоха ММА в UFC. Поэтому мы должны сознательно принимать решение, как нам драться и как себя рекламировать.
Мовсар должен был получить титульный шанс еще один-два боя назад, по моему скромному мнению», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Ожидается, что следующим соперником Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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