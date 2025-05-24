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Алджамейн Стерлинг: «Евлоев должен был получить титульный шанс еще один-два боя назад»

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему Мовсар Евлоев не получил титульный бой.

«Бизнес и маркетинг превыше спортивных заслуг. Все бойцы знают, как работает новая эпоха ММА в UFC. Поэтому мы должны сознательно принимать решение, как нам драться и как себя рекламировать.

Мовсар должен был получить титульный шанс еще один-два боя назад, по моему скромному мнению», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Ожидается, что следующим соперником Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико.

Евлоев хочет бой с Волкановски: «У меня самая длинная победная серия в дивизионе и лучшее резюме. Подеремся в конце июня»

Евлоев заборол экс-чемпиона, а Рахмонова чуть не задушили. Чем еще запомнился UFC 310?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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