Алекс Волкановски: «Я думал, что буду драться с Евлоевым»

Алекс Волкановски высказался о следующем бое.

«Понятно, что следующим будет не Мовсар. Я думал, что это будет он. У него нет поражений, он на ходу. Имя Яира Родригеса упоминалось, но даты пока нет», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.

Поединок между чемпионом UFC в полулегком весе Волкановски и Яиром Родригесом может возглавить турнир UFC 320, который пройдет 13 сентября.

Ранее также сообщалось, что Мовсар Евлоев проведет поединок против Аарона Пико 26 июля.

Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»