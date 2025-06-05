Алекс Волкановски: «Я думал, что буду драться с Евлоевым»
Алекс Волкановски высказался о следующем бое.
«Понятно, что следующим будет не Мовсар. Я думал, что это будет он. У него нет поражений, он на ходу. Имя Яира Родригеса упоминалось, но даты пока нет», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
Поединок между чемпионом UFC в полулегком весе Волкановски и Яиром Родригесом может возглавить турнир UFC 320, который пройдет 13 сентября.
Ранее также сообщалось, что Мовсар Евлоев проведет поединок против Аарона Пико 26 июля.
Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
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