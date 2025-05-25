Диллон Дэнис: «Это ######, Евлоев заслуживает титульный бой»

Блогер Диллон Дэнис считает, что Мовсар Евлоев заслужил титульный бой .

«Это ###### [ужас], ты заслуживаешь титульный бой», – написал в соцсетях блогер и боец ММА Диллон Дэнис на странице Мовсара Евлоева.

Ожидается, что следующим соперником Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико. На счету Мовсара 19 побед в промоушене.

Алджамейн Стерлинг: «Евлоев должен был получить титульный шанс еще один-два боя назад»

Евлоев согласен на бой с любым соперником: «После того, как я выиграю, мне больше нельзя отказывать, Дана Уайт»