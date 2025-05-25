Диллон Дэнис: «Это ######, Евлоев заслуживает титульный бой»
Блогер Диллон Дэнис считает, что Мовсар Евлоев заслужил титульный бой .
«Это ###### [ужас], ты заслуживаешь титульный бой», – написал в соцсетях блогер и боец ММА Диллон Дэнис на странице Мовсара Евлоева.
Ожидается, что следующим соперником Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико. На счету Мовсара 19 побед в промоушене.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Диллона Дэниса
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