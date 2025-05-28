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Браун объяснил, почему Евлоев не получил титульник: «Большинство людей просто не знают его имени»

Мэтт Браун объяснил, почему Мовсар Евлоев все еще не получил титульный шанс.

«К сожалению, чтобы знать такого парня, как Мовсар, нужно быть настоящим фанатом боев. Не говоря уже о том, чтобы знать о его победной серии и чемпионских амбициях. Большинство людей просто не слышали его имени. Если зайти в бар и назвать его имя, то никто не поймет, о ком речь.

Конечно, нельзя ненавидеть UFC за их подход, но многие парни от этого страдают. Мовсар не пытается быть как Шон О’Мэлли – не делает гламурные видео, не сидит целыми днями в соцсетях. Он просто выходит и дерется. Как настоящий воин», – сказал бывший боец UFC Мэтт Браун.

Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

Ранее стало известно, что следующий поединок Евлоева пройдет на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби.

Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»

Диллон Дэнис: «Это ######, Евлоев заслуживает титульный бой»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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