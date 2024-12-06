Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»

Камил Гаджиев прокомментировал бой Мовсара Евлоева и Аарона Пико.

«Хороший знак, что это пять раундов. Организация тем самым говорит: «Мовсар, мы тебе не дали титульник, но вот тебе предтитульный бой».

Если он выиграет у Пико и после этого ему не дадут титульник, это будет беспредел», – сказал глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев.

Ожидается, что следующим соперником Мовсара Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико. На счету Мовсара 19 побед в промоушене.

Диллон Дэнис: «Это ######, Евлоев заслуживает титульный бой»