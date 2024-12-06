Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»
Камил Гаджиев прокомментировал бой Мовсара Евлоева и Аарона Пико.
«Хороший знак, что это пять раундов. Организация тем самым говорит: «Мовсар, мы тебе не дали титульник, но вот тебе предтитульный бой».
Если он выиграет у Пико и после этого ему не дадут титульник, это будет беспредел», – сказал глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев.
Ожидается, что следующим соперником Мовсара Евлоева станет дебютант UFC Аарон Пико. На счету Мовсара 19 побед в промоушене.
Диллон Дэнис: «Это ######, Евлоев заслуживает титульный бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости