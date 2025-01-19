Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»
Дана Уайт заявил, что следующий бой Армана Царукяна не будет титульным.
«Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным. Ему придется снова проходить путь к поединку за пояс», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Царукян выбыл накануне боя с Исламом Махачевым из-за травмы. Его заменил Ренато Мойкано.
Царукян поздравил Двалишвили с победой: «Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе»
Дана Уайт: «Признаю, что Махачев – лучший боец вне весовой категории. Ну что, теперь все счастливы?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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